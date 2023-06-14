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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Polis şiddetine savcı kılıfı

Cengiz PARLAYAN
Polis şiddetine savcı kılıfı

Almanya’da savcı, polis dayanışması değişmiyor. Orantısız güç kullanan polis, mahkemeye sevk edilmiyor. Üniversite araştırması bu gerçeği bir kez daha kanıtladı

MAHKEMEYE BİLE ÇIKMIYORLAR
Goethe Üniversitesi'nin 3 bin 300 polis şiddeti mağduru ile görüşerek hazırladığı raporda, ülkedeki polis şiddeti vakalarının nadiren rapor edildiği ortaya çıktı. Üniversitenin raporunda, savcıların orantısız güç kullanan polisleri nadiren mahkemeye sevk ettiği vurgulandı. Profesör Tobias Singelstien, "Polisin yasadışı güç kullandığına dair şüphelenilen vakaların büyük kısmı bildirilmiyor" dedi.

CEZA DAVASI ORANI YÜZDE 2
Raporda, sadece yüzde 14 mağdur vakasında cezai soruşturma yapıldığına işaret edildi. Soruşturmaların yüzde 90'ının yine savcılıklar tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Cezai dava açılan vaka sayısı ise yüzde iki olarak rapora yansıdı. Goethe Üniversitesi, polisle savcıların günlük yakın işbirliği içinde olmalarından ötürü kovuşturmalarda tarafsız yaklaşım benimsemediklerini aktardı.
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Polis şiddetine savcı kılıfı
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