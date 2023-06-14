Polis şiddetine savcı kılıfı

Goethe Üniversitesi'nin 3 bin 300 polis şiddeti mağduru ile görüşerek hazırladığı raporda, ülkedeki polis şiddeti vakalarının nadiren rapor edildiği ortaya çıktı. Üniversitenin raporunda, savcıların orantısız güç kullanan polisleri nadiren mahkemeye sevk ettiği vurgulandı. Profesör Tobias Singelstien, "Polisin yasadışı güç kullandığına dair şüphelenilen vakaların büyük kısmı bildirilmiyor" dedi.Raporda, sadece yüzde 14 mağdur vakasında cezai soruşturma yapıldığına işaret edildi. Soruşturmaların yüzde 90'ının yine savcılıklar tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Cezai dava açılan vaka sayısı ise yüzde iki olarak rapora yansıdı. Goethe Üniversitesi, polisle savcıların günlük yakın işbirliği içinde olmalarından ötürü kovuşturmalarda tarafsız yaklaşım benimsemediklerini aktardı.