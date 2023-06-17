İflasın önüne geçilemiyor

FEDERAL İstatistik Dairesi, bu yılın mayıs ayındaki şirket iflasları başvuru sayısını açıkladı. Dairenin verilerine göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla başvuru artışı yüzde 3.1 daha fazla oldu. Nisan 2023'te zaten yüzde 4.8'lik artış olmuştu. Dairenin, 2023'ün ilk çeyreği nihai rakamlarına göre ise ülkede bölge mahkemelerine bir yıl öncesine kıyasla yüzde 18.2 daha fazla iflas bildirimi ulaştı ve sayı 4117 oldu.YAŞANAN iflaslar sonrası firmalardan alacaklıların beklediği miktar 6.7 milyar euro olarak açıklandı. 2022'nin ilk çeyreğindeki rakam 3.9 milyar euro'ydu. Son yıllarda, devlet yardımı ve iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğünün kısmen askıya alınması, korona ve enerji krizine rağmen şirket iflaslarının sayısını düşük seviyede tuttu. Aksi takdirde iflasların çok daha fazla olacağı belirtildi. FRANKFURT