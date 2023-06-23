Dövülen öğrenciye suçlu muamelesi

Berlin'deki Ferdinand Freiligrath okulunun 8. sınıf öğrencileri 12 Haziran'da Cuxhaven'e sınıf gezisine gitti. Öğrenciler şehirde gezerken, üzerinde telefon bulunan bir motosiklete yaklaştı. Öğrencilerin telefonu çalacağını düşünen bir Alman (62) ile oğlu (30), bağırıp hakaret etmeye başladı. Korkup kaçan öğrencileri ırkçı Almanlardan biri motosikletle, diğeri koşarak kovaladı.Köşeyesıkışan gençlerden birini 62 yaşındaki saldırgan yere fırlatarak kaskı ile yüzüne vurdu ve ağır yaraladı. Çenesi kırılan öğrenci ağzı burnu kan içinde kalırken, saldırganlar polis çağırarak öğrencilerin hırsızlığa teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, öğrencinin birinin ağır yaralı olduğunu görmesine rağmen gençleri suçlamaya başladı. Öğretmenler olaya tanık olunca, polisin tutumu hakkında şikâyetçi oldu.Emniyete giden öğretmen, şikayette genç saldırganın kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmadığını fark etti ve buna itiraz etti. Aynı zamanda polisin ırkçı söylemlerini de dile getiren öğretmen, "Kanaması olan öğrenciye yardım etmek yerine onu sorguladılar" dedi. Öğretmen, "Polisler gençlere dönük ırkçı söylemlerde bulundu. 'Sizin burada hiçbir hakkınız yok' ve 'Bu genç yaşına rağmen ne kadar kriminalsiniz' dedi" diye konuştu.Çocuğu döven Alman, "Evet, ben vurdum" demesine rağmen polisin bu bilgiyi ve genç saldırganın kimlik bilgilerini de kayıt altına almadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra okuldan bir açıklama geldi. Açıklamada, öğrencilerin resmen bir ava maruz kaldığı kaydedildi ve, "Vahşi şiddeti kınıyoruz, olayın aydınlatılmasını istiyoruz" denildi. Emniyet, polisler hakkında disiplin soruşturması açıldığını bildirdi. CUXHAVEN