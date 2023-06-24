Penaltı kaçırınca linç edildiler

Gürcistan'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda İsrail ile mücadele eden Alman U21 Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Kemarun asıllı Youssoufa Moukoko (18) ve Jessic Ngankam (22), linç girişimine maruz kaldı. Her iki oyuncu da maçta penaltı kaçırdı. Maç sonrası paylaşımların altına maymun emojisi koyuldu. Borussia Dortmundlu Moukoko, "Eğer yenseydik hepimiz Almandık. Kaybedince maymun yorumları geliyor. Penaltıyı isteyerek kaçırmıyoruz. İğrenç yorumlar canımı yaktı" dedi. Moukoko, futbol oynamak istemediğini de ifade etti. Mesut Özil de, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince linç edilmiş, "Kazanınca Alman, kaybedince göçmensin" deyip milli takımı bırakmıştı.