Akın akın Türkiye’ye

nüfusunun en yoğun olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde okulların tatile girmesiyle birlikte Türkiye'ye olan yolculuk, üst seviyeye çıktı. Eyaletteki havalimanlarında, seferlerin büyük bölümü Türkiye'nin farklı kentlerine gerçekleşti. Otomobilleriyle yolculuğa çıkanlar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.Kurbanbayramını memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen Türklere, Almanlar da eklenince yoğunluk oranı arttı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran gününden bu yana 100 binin üzerinde Avrupalı Türk'ün 30 bine yakın araç ile geçiş yaptığı açıklandı. Diğer kapılar ve uçak seferleri eklenince sayı katlandı.Araçlarıylayolculuk yapanların çoğu SABAH'ın Sırbistan'daki hizmet istasyonunda mola verdikten sonra Türkiye sınırına ulaşınca duygulu anlar yaşadı. Avrupalı Türkler, Kapıkule'de Edirne'nin lezzetlerinden badem ezmesi, kavala kurabiyesi, kolonya ve içecek ikramı ile karşılandı. Anavatana ulaşanların ilk sözü, "Bu bayrağı görünce çok duygulanıyoruz" oldu.