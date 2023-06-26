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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Ülkeme hizmet için döneceğim

Fatih YILMAZ
Ülkeme hizmet için döneceğim

Araştırmasıyla dikkat çeken doktora öğrencisi Mahmure Avey, Almanya’ya davet edildi. Savaş araçlarının kompozit yapı elemanları üzerine araştırma yapan Avey’in gözü Türkiye’de

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrenimi gören Mahmure Avey (26), roketler, uçaklar, gemiler ve denizaltılarda kullanılan kompozit yapı elemanları üzerinde yaptığı bilimsel araştırmalarla dikkat çekti. Konu hakkında uluslararası dergilerde 15 makalesi yayımlanan Avey, bir kongre sırasında tanıştığı Prof. Eckart Schnack tarafından Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'ne davet edildi. Burada araştırma yapmaya başlayan Azerbaycan kökenli Avey, "Ben Türkiye'de büyüdüm, orada yetiştim. İyi bir akademisyen olarak ülkeme hizmet etmek istiyorum" dedi. Avey, çalıştığı alan hakkında üniversitede seminer de verdi.
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Ülkeme hizmet için döneceğim
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