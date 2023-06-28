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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Kardinale polis baskını

İbrahim TAŞ
Kardinale polis baskını

Köln polisi dün sabah Kardinal Rainer Maria Woelki’nin konutu ile başpiskoposluk binalarına baskın düzenledi. Gerekçe, kardinalin yalan beyanda bulunduğu şüphesi

CINSEL ISTISMAR SUÇLAMASI
Rahip ve papazların çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile açılan davada Kardinal Rainer Maria Woelki'nin (66) yalancı şahitlik yapıp, asılsız yeminli ifade verdiği şüphesi dün baskına neden oldu. Savcılık, Woelki'ye ifadesi sonrası olayı örtbas etmek için yalan beyanda bulunup yemin etmekten soruşturma açmıştı.

SİVİL KIYAFETLE GİTTİLER
BASKINDA amacın, Woelki'nin doğruyu söylemediği iddia edilen ifadeleriyle ilgili belgeleri güvence altına almak olduğu aktarıldı. 30 polis ile 4 savcının katılımıyla saat 08.00'de gerçekleşen eş zamanlı baskında Woelki'nin konutu, başpiskoposluğun elektronik postalarını yöneten ofis ile birlikte altı adres arandı.
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Kardinale polis baskını
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