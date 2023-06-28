Kardinale polis baskını

Rahip ve papazların çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile açılan davada Kardinal Rainer Maria Woelki'nin (66) yalancı şahitlik yapıp, asılsız yeminli ifade verdiği şüphesi dün baskına neden oldu. Savcılık, Woelki'ye ifadesi sonrası olayı örtbas etmek için yalan beyanda bulunup yemin etmekten soruşturma açmıştı.BASKINDA amacın, Woelki'nin doğruyu söylemediği iddia edilen ifadeleriyle ilgili belgeleri güvence altına almak olduğu aktarıldı. 30 polis ile 4 savcının katılımıyla saat 08.00'de gerçekleşen eş zamanlı baskında Woelki'nin konutu, başpiskoposluğun elektronik postalarını yöneten ofis ile birlikte altı adres arandı.