Gündüz vakti gamalı haç saldırısı

Recklinghausen kenti yakınlarındaki Waltrop'ta yaşayan Günay (53) ve Ayşen (46) Duygulu, "20 yaşındaki kızımıza ait otomobile gündüz vakti gamalı haç çizilmiş. Biz durumu evden saat 18.00'de çıktığımızda fark ettik. 30 yıldır Waltrop'ta yaşıyoruz ve kimseyle sorun da yaşamadık. Saldırı sonrası endişemiz arttı. İçimizi, kızımıza fiziki saldırı düzenlenebileceği korkusu kapladı" şeklinde konuştu.Günay Duygulu, "En kısa sürede fail veya faillerin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu. Olay sonrası kasabanın Belediye Başkanı Marcel Mittelbach, yerel siyasetçisi ve Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Cihat Şengül, aileye destek ziyaretinde bulundu. Mittelbach, "İğrenç saldırıyla kırmızı çizgi aşıldı" diye konuştu. Şengül ise "Türk toplumunun endişesi arttı" dedi.