Yabancılar dairesi çile kapısına döndü

Kovid-19pandemisi sırasında randevulu sisteme geçiş, personel yetersizliği, iş yükünün artması, Almanya'da göçmen dairelerini iş yapamaz hale getirdi. Frankfurt Göçmen Dairesi, sistemlerinde cevaplamayı bekleyen 20 bin elektronik posta biriktiğini açıkladı. Altı ay önce mail sayısının 15 bin olduğunu aktaran daire yetkilileri, sayının hızla katlandığını acil çalışana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Söz konusu durumun ülkenin pek çok kentindeki göçmen dairesinde aynı olduğuna dikkat çeken Frankfurt Göçmen Dairesi Başkanı Norbert Euler, "Mültecilerin ikamet hakkı, Türkiye'de yaşanan deprem sonrası akrabalarının yanına gelenler, Afgan ve Eritre vatandaşlarının göçmenlik başvuruları, seyahat belgesi düzenlenmesi, yurtdışından gelen öğrenciler yükü katladı" dedi.Oturma izni almak için verilen randevularda yaşanan aksamalar, randevuların ileri tarihlere verilmesi, göçmen kökenlilerin yaz tatili döneminde planlarını da bozmaya başladı. Oturum süreleri dolanlar, işlem yaptıramadıkları için Türkiye'ye gidemiyor. Sorunun bir an önce çözülmesi bekleniyor. Öte yandan yetkililer, geliştirilecek programlar ve formlara eklenecek yeni dillerle sürecin hızlanmasını umuyor.