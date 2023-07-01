Çıkmayan onaya cemaatten isyan

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Germersheim'da temeli 2016 yılı Ekim ayında atılan DİTİB Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nin yapımı yılan hikâyesine döndü. 34 yıllık mevcut caminin yanına yeni bir cami yapmak için arsa satın alan cami derneği, planlarını sundu ve inşaat için belediyeden izin aldı. Temel atıldıktan üç gün sonra belediye tavır değiştirdi ve inşaatın durdurulması için mahkemeye başvurdu.Mahkemenin inşaatın durdurulmasına karar verdiğini ifade eden cami derneği başkanı Hayrettin Güneş, "O günden bu yana mahkemelerde izin için uğraşıyoruz. Aradan yedi yıl geçti. Son olarak 28 Nisan günü Neustadt İdari Mahkemesi, cami yapılabileceğini, ancak kullanım amacına yönelik eksiklikler olduğuna karar verdi. Davayı üst mahkemeye taşıdık. Artık, hakkımızı almak istiyoruz" diye konuştu.Hayrettin Güneş, yaşananlara dikkat çekmek için belediyeye karşı protesto yürüyüşü yapma kararı aldıklarını ifade etti ve "Bize yapılanlar Müslümanların bariz bir şekilde dışlanmasıdır. Biz Germersheim'ın ayrılmaz parçasıyız. Kendi kaynaklarımızdan finanse edilecek modern cami inşa etmek istiyoruz. Herkesi dayanışma yürüyüşümüze davet ediyoruz" dedi.