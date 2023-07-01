Özlem Ünsal bakan oluyor

Bremen Eyaleti'nde 14 Mayıs günü gerçekleşen seçimin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ile Sol Parti, koalisyon hükümeti üzerinde uzlaştı. Koalisyon sözleşmesi de hazırlayan partiler, hafta sonu delegelerinden onay alıp hükümeti kuracak. Bu arada koalisyon hükümetinde yer alacak bakanlar üzerinde de uzlaşma sağlanmaya başlandı. Adı geçen ilk isimlerden biri SPD'li Özlem Ünsal (49) oldu. Ünsal'ın Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişimden Sorumlu Bakan olması bekleniyor. Daha önce Schleswig Hollstein Eyalet Meclisi'nde de vekillik yapan Ünsal, SPD Parlamento Grubu'nun konut ve kentsel gelişim sözcülüğü görevini üstlenmişti.