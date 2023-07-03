Ayakta alkışlanan minik performans

Kuruluşunun 40. yılını kutlayan SHP adlı eğitim kurumu, yuvaya giden öğrencilerden oluşturduğu ekiplerle görkemli bir gösteriye imza attı. Bünyesinde Kita Rosen, Kita Tulpen ve Kita Knospen'i barındıran SHP eğitim derneği, etkinlikte satılan yiyeceklerden 2500 euro topladı ve Türkiye'deki depremzedelere bağışladı. Renkli programda, beş ila altı yaşlarındaki minikler, "Almancı derler bize" adlı göç hikâyesini anlattı. Hikâye, Cem Karaca'nın 'Es kamen Menschen an' şarkısı eşliğinde sahnelendi. Farklı gösterilerin de olduğu programda konuşan SHP Genel Müdürü Fatih Dere, "Bu yıl göç temasını işledik. Yüksek pedagojik kalite standartlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. BERLİN