Cemaat sokağa indi

Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Germersheim'daki DİTİB Mareşal Fevzi Çakmak Camisi cemaati, yedi yıldır yeni cami inşaatına izin verilmemesi üzerine protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde, "Germersheim'daki cami inşaatına evet" yazılı pankartlar taşıyan 500 kişilik cemaat, belediye ve kaymakamlığın bulunduğu şehir meydanına kadar yürüdü.Dernek Başkanı Hayrettin Güneş, "Belediye, caminin çok büyük, park yerinin yetersiz, fazla gürültü ve trafiğe neden olacak gibi gerekçelerle inşaat ruhsatını iptal etti. Oysa izin verilmiş, 2016 yılı Ekim ayında temeli atılmıştı. Temel atmadan üç gün sonra alınan karar tamamen siyasi. Biz belediyeden izin alarak caminin yapılacağı arsayı satın aldık. Projemizi de sunduk" dedi.