Irkçılık gerçeğimiz mücadele etmeliyiz

Başbakan Olaf Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu. Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini belirtti.Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğine işaret etti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5.5 milyon Müslümanın çoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını belirtti. Bakan, durumu görünür kılmak, farkındalık oluşturmak gerektiğine dikkat çekti. BERLİNAlman Hükümeti'nin bir soru önergesine verdiği cevaba göre, ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi. Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.Almanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini'nın çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili dava esnasında ırkçı Alex W. tarafından 18 kez bıçaklanarak öldürülmesinden sonra 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edildi.