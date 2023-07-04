Anaokulunda skandal oda

AWO adlı yardım kuruluşuna bağlı Hannover kentindeki bir anaokulu, özel oda oluşturup çocukları 'Doktor oyunu' adı altında o odaya çırıl çıplak sokacak bir konsept geliştirdi. Anaokulu, oyunla çocukların birbirlerine dokunarak vücutlarını keşfetmelerinin amaçlandığını duyurdu. Velilere mektup yazan anaokulu, mektupta şoke edici ifadelere yer verdi.Mektupta, "Çocukların kendi bedenlerini ve diğer çocukların bedenlerini keşfetmeye ilgileri var. Geçmişte tuvaletlerde ya da çalılıklarda bu merakı yaşıyorlardı. Artık vücut keşif odasında bu deneyimi yaşayacaklar. Böylece yabancı bakışlardan korunacaklar. Her çocuk, bu oyunu oynayıp oynamayacağına ve kiminle oynayacağına kendisi karar verecek" sözleri yer aldı.Anaokulu daha da ileri giderek, "Kızlar ve erkekler birbirlerini ancak hepsi rahatsız olmayana kadar okşar ve incelerler. Söz konusu çocuklar arasındaki yaş farkı en fazla iki olacaktır. Hiçbir çocuk başka bir çocuğun vücut açıklıklarına bir şey sokamaz" açıklamasında bulundu. Okul bunun müfredat çerçevesinde olduğunu da yazdı. Mektubu okuyan aileler, büyük şok yaşadı.Kendi aralarında sohbet grubu bulunan anne ve babalar, "Bu şimdiye kadar okuduğumuz en iğrenç şey" yorumunda bulundu. Bazı veliler, "Kızımın erkekler tarafından taciz edilmesini istemiyorum" dedi. Olayın duyulmasından hemen sonra bakanlık ve gençlik dairesi devreye girdi. Çocuk sağlığının tehlikeye atıldığı gerekçesi ile proje iptal edildi. Söz konusu projeye pedagog ve psikiyatristler de karşıHannover Türk Veliler Birliği Başkanı Seyhan Öztürk, sözde pedagojik konsepte kesinlikle karşı olduklarını belirterek, "Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu, yaşa uygun olmayan çok yanlış bir konsept. Veliler de zaten tepki göstererek durumu bakanlığa şikâyet etti. Büyük yanlıştan dönüldü" dedi.