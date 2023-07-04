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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Balkondan silahlı tehdit

Cengiz PARLAYAN
Balkondan silahlı tehdit

Mülheim an der Ruhr kentinde 59 yaşındaki ırkçı bir Alman, sokakta sohbet ederken gördüğü Suriyeli aileyi balkonundan uzun namlulu silah ile nişan alarak tehdit etti

IRKÇI HAKARET YAĞDIRDI
Irkçılığın hızla tırmandığı Almanya'da göçmenler her geçen gün farklı tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Bu tehditlerden biri de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Mülheim an der Ruhr kentinde yaşandı. 59 yaşındaki bir Alman, sokakta sohbet eden Suriyeli aileyi balkonundan silahla tehdit etti. Irkçı, aileye önce bağırdı ardından silah gösterdi, ırkçı hakaret yağdırdı.

ÖZEL HAREKÂT EVİNİ BASTI
ANNE ve 13 yaşındaki kızı olay yerinden uzaklaştığı sırada ırkçı, Suriyeli babaya uzun namlulu silah doğrultarak nişan aldı. Suriyeli adam panik halinde polisi aradı. Olay yerine gelen özel harekât polisleri ırkçı Alman'ın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve ırkçılık içeren dergiler ele geçirildi.
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Balkondan silahlı tehdit
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