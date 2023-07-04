Balkondan silahlı tehdit

Irkçılığınhızla tırmandığı Almanya'da göçmenler her geçen gün farklı tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Bu tehditlerden biri de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Mülheim an der Ruhr kentinde yaşandı. 59 yaşındaki bir Alman, sokakta sohbet eden Suriyeli aileyi balkonundan silahla tehdit etti. Irkçı, aileye önce bağırdı ardından silah gösterdi, ırkçı hakaret yağdırdı.ANNE ve 13 yaşındaki kızı olay yerinden uzaklaştığı sırada ırkçı, Suriyeli babaya uzun namlulu silah doğrultarak nişan aldı. Suriyeli adam panik halinde polisi aradı. Olay yerine gelen özel harekât polisleri ırkçı Alman'ın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve ırkçılık içeren dergiler ele geçirildi.