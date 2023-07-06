Alman Sosyal Yardım Derneği’nden şoke eden açıklama: Emeklinin yemek alacak parası yok

Almanya'daartan gıda fiyatları nedeniyle Aşevleri Birliği (Tafel Deutschland) ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında 'olağanüstü hal' yaşandığını açıkladı. Tafel'in Schleswig Holstein ve Hamburg eyalet sorumlusu Frank Hildebrandt, yardım alanların sayısının bazı yerlerde neredeyse iki katına çıktığını ifade etti, gıda bağışlarının ise yüzde 50 düştüğünü belirtti.AlmanSosyal Yardım Derneği (Sozialverband Deutschland) Başkanı Michaela Engelmeier ise, yüksek enflasyon oranı ve fiyat artışı dönemlerinde pek çok insanın artık yemek almaya bile gücünün yetmediğini ifade etti. Dernek başkanı Engelmeier, bunun sadece sosyal yardım alan kişiler için değil, milyonlarca düşük gelirli ve emekli için de geçerli olduğunu dile getirdi. BERLİNEngelmeier, "Almanya genelindeki Tafel'in çalışmaları hepimizin saygı ve takdirini hak ediyor, ancak geçim düzeyini güvence altına alma sorumluluğu Tafel'e değil devlete aittir" dedi. Tafel şubelerinin üçte biri, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtacak gıda bulunamadığı için yardımları durdurmuştu. Tafel, yoğunluk nedeniyle gönüllü çalışanların da zihinsel ve fiziksel sınırlarını zorladıklarını ifade etmişti.