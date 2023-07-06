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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Büyük farkla en beğenilen isim

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Büyük farkla en beğenilen isim

Kicker dergisinin 24 bin kişi üzerinden yaptığı anketten, Alman futbolseverlerin Bundesliga’da en çok beğendiği hakem Deniz Aytekin çıktı

Deniz Aytekin ankette tüm hakemlere büyük fark attı ve 14 bin 208 kişinin oyunu aldı. Katılımcıların yüzde 59.2'sinin beğenisini alıp zirveye yerleşen Aytekin'e en yakın isim Felix Brych oldu. Brych'e anketten yüzde 9.8 oy çıktı. 44 yaşındaki Aytekin, kariyerinde5 94 resmi maçta düdük çaldı, Bundesliga'da 218 maç yönetti. Aytekin, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası maçlarında da görev aldı. Öte yandan 3. Bundesliga'yı gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Arslan da ligin en iyi futbolcusu seçildi.
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Büyük farkla en beğenilen isim
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