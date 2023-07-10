Şiddet suçluları evden atılmalı

Almanya'daen son açıklanan aile içi şiddet vakaları, bir önceki yıla göre yüzde 9.4 oranında arttı. 2022'de işlenen toplam vaka sayısı 157 bin 500'e yükseldi. Her gün 432 vakanın yaşandığı Almanya'da kurbanların yaklaşık yüzde 80'i kadından oluşurken şiddet işleyenlerin yüzde 78'i erkekler oldu. Faillerden yüzde 40'ı eski sevgili veya eş, yüzde 60'ı ise şimdiki partnerler.FEDERALAile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Daire (BKA) Başkanı Holger Münch salı günü Berlin'de aile içi şiddetle ilgili ülke çapındaki durum raporunu sunacaklar. Rapor açıklanmadan önce şiddet olaylarına karşı katı önlemler alınması çağrısında bulunan Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Evde şiddet suçu işleyenler ilk suçtan sonra evden atılmalı" dedi.