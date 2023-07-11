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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Cumhurbaşkanı Steinmeier halktan yardım istedi

Mustafa AKBABA
Cumhurbaşkanı Steinmeier halktan yardım istedi

14 Temmuz’u 15 Temmuz 2021’e bağlayan gece meydana gelen asrıns el felaketinin yaralarını saramayan Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, halktan yardım istedi

Felaketin ikinci yıldönümü nedeniyle sel bölgesinin merkezi olan Bad Neuenahr Ahrweiler'e giden Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ekonomik destek olması için vatandaşların sel bölgesini ziyaret etmesini istedi. Steinmeier, "Buraya gelin, yiyin, için, otellerde kalın. Sadece bölge ekonomisine değil, insanlara da yardımcı olmuş olursunuz" dedi.

HÂLÂ TAMAMLANAMADI
Steinmeier, "Böylece her şey yavaş yavaş gelişmeye devam eder" dedi. Bad Neuenahr Ahrweiler ve Sinzig bölgesinde Ahr nehrinin taşmasıyla meydana gelen sel felaketi iki kilometrekarelik bir alanı tahrip etmesine rağmen, Almanya aradan geçen zaman içinde bölgeyi yeniden inşa edemedi. 133 insanın yaşamını yitirdiği felakatte Almanya sınıfta kaldı.
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Cumhurbaşkanı Steinmeier halktan yardım istedi
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