Cumhurbaşkanı Steinmeier halktan yardım istedi

Felaketinikinci yıldönümü nedeniyle sel bölgesinin merkezi olan Bad Neuenahr Ahrweiler'e giden Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ekonomik destek olması için vatandaşların sel bölgesini ziyaret etmesini istedi. Steinmeier, "Buraya gelin, yiyin, için, otellerde kalın. Sadece bölge ekonomisine değil, insanlara da yardımcı olmuş olursunuz" dedi.Steinmeier, "Böylece her şey yavaş yavaş gelişmeye devam eder" dedi. Bad Neuenahr Ahrweiler ve Sinzig bölgesinde Ahr nehrinin taşmasıyla meydana gelen sel felaketi iki kilometrekarelik bir alanı tahrip etmesine rağmen, Almanya aradan geçen zaman içinde bölgeyi yeniden inşa edemedi. 133 insanın yaşamını yitirdiği felakatte Almanya sınıfta kaldı.