Sıla Yolu’nda kahreden kaza

Meydana gelen feci kazada araç hurda haline gelirken, çiftin kızları İklime Güngör ve oğlu Umut Güngör ağır yaralandı. Kaza, Şevket Güngör'ün (60) 60 DJ BX plakalı aracının kontrolünü kaybederek, Veli Ö.'nün kullandığı traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana geldi.Araç 450 metre ileride bulunan bir iş yerinin beton duvarına çarparak ancak durabildi. Şevket ve Emine Güngör (57) ölürken, Umut Güngör ve ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen annesi İklime Güngör'ün durumları ciddiyetini koruyor. Çiftin ölümü Hollanda'daki dost ve akrabalarını hüzne boğdu.