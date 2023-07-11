SPD’ye Türk ayarı

Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kalesi sayılan ve 1948 yılından bu yana yapılan tüm seçimlerde hezimete uğrayan Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) aday Christian Specht Mannheim'ın yeni belediye başkanı oldu. Yeşiller Partisi'nin de desteklediği SPD'li aday Thomas Riehle oyların yüzde 48.7'sini alırken, CDU'lu aday yüzde 49.9 ile zafere uzandı.İki aday arasında ise sadece 860 oy farkın olması dikkat çekti. Yıllardan beri SPD'li adayları destekleyen Türklerin bu seçimde CDU'lu adaya oy verdiği belirtiliyor. Bunun en büyük etkenlerinin ise SPD il yönetiminin sık sık Türkiye'nin iç siyasetini konu edinmesi, partide Türkiye'ye yakın olan isimlerin baskı altına alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı olduğu kaydedildi.Eski Başbakan Angela Merkel döneminde CDU'ya yakınlaşan Türkler'in bir bölümü CDU'ya oy verirken, diğer Türk kökenli seçmenler de bağımsız aday Uğur Çakır'ı destekledi. SPD üyesi olmasına rağmen bağımsız aday olarak yarışan Çakır 946 oy aldı. Çakır aldığı bu oyla, SPD'nin aradaki 860'lık oy farkını kapatmasına engel oldu. Çakır ve seçimlerde onu destekleyen Türk kökenli seçmenler böylece seçimlerin kaderini belirledi.234 bin seçmenin bulunduğu kentte oy kullananların sayısı 72 bin olarak açıklanırken, seçime katılım da yüzde 30 seviyesinde kaldı. Yıllardır SPD'ye oy veren Türklerin birçoğunun bu kez sandığa gitmediği, bazılarının da tepki olarak CDU'ya yöneldiği belirtiliyor. Düşük katılım ise politikacılar tarafından partilere küsen seçmenin geri kazanılması gerektiği şeklinde yorumlandı.