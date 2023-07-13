Gündüz vakti akılalmaz soygun

Hannover kenti önceki gün film sahnelerinde yaşanacak bir soyguna tanık oldu. Yüzleri maskeli iki soyguncu, bisiklet ile Hannover kent merkezindeki Altıntaş isimli kuyumcuya girdi. İçeride ateş açmaya başlayan soyguncuların ilk kurşunu kuyumcunun 36 yaşındaki çalışanı Alper Karadağ'ın karnına isabet etti. Ardından dört el daha ateş açan soyguncular, kilolarca altın alıp bisikletle kaçtı.Görgü tanıkları soygun anını, "Maskeli soyguncular simsiyah giyinmişti. Siyah güneş gözlüğü, eldiven hatta galoş takmışlardı. Vücutlarında görünen hiçbir yer yoktu. Bisikletle olay yerine geldiler. İçeriye girer girmez ateş açmaya başladılar. Ellerinde balta da vardı. Altınları toplayıp sırt çantalarına doldurdular. Dükkândan çıkarken de ateş açtılar. Tekrar bisiklete atlayıp kaçmayı başladılar" diye anlattı.Kaçan bisikletli soyguncuları işyeri sahibi ve birkaç kişinin kovalamaya başladığını da aktaran görgü tanıkları, "Yakalamak üzereydiler. O sırada polis aracı geldi. Polise kaçtıkları yönü tarif ettiler, ancak soyguncular gözden kayboldu" dedi. Soyguncuların dikkat çekmeden olay yerine kadar gelmesi şaşkınlığa, bisikletle kaçıp yakalanmamaları da tepkiye neden oldu. HANNOVER