Otobüsle anavatan yolculuğunda artış

Avrupalı Türkler, şu günlerde anavatana ulaşıp akrabalarına sarılmak, tatillerini geçirmek için tatlı bir telaş yaşıyor. Nüfusu az aileler uçakla seyahat ederken, kalabalık aileler otomobilleriyle binlerce kilometrelik Sıla Yolu'na çıkıyor. Maddi durumu yerinde olmayan, fazla bagaj götürmek isteyen ya da uçak korkusu yaşayanlar ise tercihlerini otobüs yolculuğundan yana kullanıyor. Münih'ten İstanbul'a seyahat ederken biletin 120 euro olması otobüsle yapılan yolculuğa son günlerde ivme kazandırıyor. Otobüs yolculuğunu tercih eden Ayşe Şafak, "Uçak bilet fiyatları çok arttı. Son 3-4 seferdir otobüsle gidiyorum" dedi. Otobüs şoförü Metin Tokgöz, "Yolculuğumuz 26 saat sürüyor" diye bilgi verdi.