15 Temmuz’u unutturmayız

Güngeldi savaşın ortasından geçtiler, üç gün yol gittiler, gaspa uğradılar ama anavatan yolculuğundan hiç vazgeçmediler. Şu günlerde tatillerini memleketlerinde geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan Avrupalı Türkler, "Bizim için ülke, vatan, bayrak, millet ve devlet her şeyden ileri" deyip hain darbe girişiminin yıldönümü öncesi FETÖ'cülere net mesaj gönderdiler.Darbe girişimi yaşanırken Türkiye'de olamayan, ancak o gün başkonsoloslukların önüne koşan Avrupalı Türkler, "Biz 15 Temmuz'u unutmaz, unutturmayız. 15 Temmuz şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Vatanı ve milleti olmayanın dünyası olsa neye yarar ki" dedi. Almanya'nın Edingen kentinden Tokat yolculuğuna çıkan Daldal ve Özdemir aileleri, "Ülkemiz varsa varız" diye konuştu.Siegen kentinden memlekete giderken SABAH'ın Sırbistan'daki hizmet istasyonunda yorgunluk molası veren Elibal, Güvercin, Tezcan aileleri, FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye'ye tatile gitmek için yolculukta olduğunu söyleyen Raşit Güvercin, "Olayı duyar duymaz hainlere karşı direnmek için gaza yüklendim. 'Öleceksem ülkemde öleyim' dedim" dedi. bulabildiğini açıkladı. Verilere göre üç yaş altındaki çocukların yüzde 49,1'i kreşe ihtiyaç duyuyor. Kreş sayısının hızla artırılması talep ediliyor. FRANKFURT