Alman şirketleri karamsarlık sardı

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı anket araştırmasından, her üç şirketten birinin işlerinin 2022'ye kıyasla daha kötü gideceğine inandığı sonucu çıktı. İki binden fazla şirketle yapılan anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 34'ü üretimlerinin bu yıl kötüleşeceğini varsayıyor. Bu oran birkaç ay önce yüzde 26 olarak tespit edilmişti.Araştırmada özellikle inşaat sektörünün artan maliyet ve düşük taleple mücadele ettiği kaydedildi. Yılın ikinci yarısında birçok şirketin beklediği toparlanma, örneğin Çin'de gerçekleşmedi. Bu nedenle, giderek daha fazla şirket, hedeflerine ulaşamıyor. IW uzmanı Michael Grömling'e göre, durgun ekonominin ardından yatırım ortamı da giderek kötüleşti.Grömling, 2023 için şirketlerin yüzde 32'sinin bir önceki yıla göre daha yüksek harcama beklediğini belirtti. Grömling, "Ukrayna'daki savaş ve bu savaşın küresel ekonomiye etkileri, şirketler ve tüketiciler üzerinde önemli yük oluşturdu" dedi. Öte yandan hizmet sektöründeki firmalarda ise olumlu üretim beklentisi hâkim olmaya başladı. Bunun nedeni ise enerji maliyeti korkusunun azalması.