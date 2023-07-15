Irkçı tehdit görev bıraktırdı

Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Spreewald kentindeki Max Teske ve Laura Nickel adlı iki lise öğretmeni, aşırı sağcıların tehditlerine dayanamadı. Öğretmenler nisan ayında okullardaki aşırı sağcılık, cinsiyet ayrımcılığı ve homofobiye dikkat çekmek için açık mektup yayınladı. Öğretmenler, yazdıkları mektup sonrası aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Sosyal medyada iki öğretmenin öldürülmesi çağrısı yapıldı.Şehrin farklı noktalarına üzerinde, "Berlin'den defolun gidin" yazılı fotoğrafları da asılan öğretmenler, baskıya dayanamayıp görevlerini bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, "Aşırı sağcılığa karşı kararlı ve cesur olan herkesi destekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise "Daha fazla insanı demokrasinin gökten inmediğine ikna etmelisiniz" dedi.