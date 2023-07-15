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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Irkçı tehdit görev bıraktırdı

Fatih YILMAZ
Irkçı tehdit görev bıraktırdı

Okullarda ırkçılığa dikkat çekmek isteyen ve kamuoyuna bu yönde mektup yazan iki öğretmen, baskıya dayanamayıp görev bıraktı

Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Spreewald kentindeki Max Teske ve Laura Nickel adlı iki lise öğretmeni, aşırı sağcıların tehditlerine dayanamadı. Öğretmenler nisan ayında okullardaki aşırı sağcılık, cinsiyet ayrımcılığı ve homofobiye dikkat çekmek için açık mektup yayınladı. Öğretmenler, yazdıkları mektup sonrası aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Sosyal medyada iki öğretmenin öldürülmesi çağrısı yapıldı.

BASKIYA DAYANAMADILAR
Şehrin farklı noktalarına üzerinde, "Berlin'den defolun gidin" yazılı fotoğrafları da asılan öğretmenler, baskıya dayanamayıp görevlerini bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, "Aşırı sağcılığa karşı kararlı ve cesur olan herkesi destekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise "Daha fazla insanı demokrasinin gökten inmediğine ikna etmelisiniz" dedi.
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Irkçı tehdit görev bıraktırdı
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