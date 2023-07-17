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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Adalet için ayaklandılar

Adalet için ayaklandılar

Ehliyetsiz otomobil kullanırken polis çevirmesine takılan, kaçınca polisin 34 kurşununa hedef olan Tunuslu Bilal G. için Herford’da gösteri düzenlendi

Kentin ana tren istasyonu önünde toplanan yaklaşık 400 gösterici, 19 yaşındaki Tunuslu Bilal G.'ye 34 kurşun sıkıp komalık eden polisi protesto etti. Göstericiler, üç hafta önceki olayda Bilal G.'nin polis şiddeti ve sistematik ırkçılığın kurbanı olduğunu dile getirdi ve "Adalet için ayaklanma" çağrısında bulundu.



Göstericiler, olayın polisin anlattığı gibi gerçekleşmiş olamayacağını belirtip bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. Polis, çevirmeden kaçan Bilal G.'nin çıkmaz bir yola girdiğini, kaçamayacağını anlayınca geri dönüp aracını polislerin üzerine sürdüğünü belirtmiş ve durdurmak için ateş açıldığı yönünde ifade vermişti. 34 kurşundan altısı vücuduna isabet eden gencin tedavisi sürüyor. HERFORD
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Adalet için ayaklandılar
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