Hastaneden skandal başvuru

Almanya'da Helios adlı klinikler grubunun, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti'ne garip bir teklifle gittiği ortaya çıktı. Kliniklerin CEO'su Robert Möller'in yılda 175 milyon adet steril eldiven kullandıklarına işaret edip, bu eldivenlerden tasarruf etmek istedikleri yönünde hükümete elektronik posta gönderdiği aktarıldı.Möller'in mailine, eldivenlerin daha fazla patojen yayma riski olduğunu ve hastaların çıplak elle dokunuşu eldivene tercih edeceğini yazdığı belirtildi. CEO'nun bir paket eldivenin, lüks bir otomobilin on kilometrede saldığı kadar karbondioksit saldığı örneği ile hükümeti iknaya çalıştığı da kayededildi.