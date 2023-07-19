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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Reis’e duyduğumuz sevgi bambaşka

Mustafa AKBABA
Reis’e duyduğumuz sevgi bambaşka

Fransa’da yaşayan İnci ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi çok büyük. Aile, bu sevgiyi anlatabilmek amacıyla Fransa’dan miting için Eskişehir’e gittiklerini söyledi

Avrupalı Türklerin, otomobilleri ile Türkiye yolculuğu sürüyor. SABAH'ın Sırbistan'daki Sıla Yolu hizmet istasyonunda mola veren Fransa'dan İnci ailesi, sohbette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini anlattı. Erdoğan'ın memleketleri Eskişehir'de nisan ayında gerçekleştirdiği miting için Fransa'dan Eskişehir'e gittiklerini söyleyen aile, mitingde çekilen fotoğraflarının Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşmasının kendilerini aşırı mutlu ettiğini söyledi. Emine - Mustafa İnci çifti ve çocukları Ela Nur (13) ile Muhammed Miraç, Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi.
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Reis’e duyduğumuz sevgi bambaşka
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