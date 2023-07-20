FETÖ’cü avukata Yargıtay tokadı

Hain darbe girişiminden sonra Almanya'ya firar eden FETÖ'cü avukat çift, Köln'de Türk hukukuna göre avukatlık yapabilmek için başvuruda bulundu. Köln Barosu'na kaydolmak isteyen FETÖ'cü çiftin üç yıl önce açtığı dava, Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay, 48 ve 51 yaşlarındaki firari avukatların Türkiye'de baroya kayıtları bulunmadığı gerekçesiyle başvurularını dün aldığı kararla geri çevirdi.Yargıtaykararında çiftin, kişi başı 10 bin euroluk mahkeme masraflarını kendilerinin üstlenmesine de hükmetti. Firari FETÖ'cüler, Türk hukuku ve uluslararası hukuk konusunda danışmanlık yapmak üzere Köln Barosu'na 'Avukat' sıfatıyla kaydolmak istemişti. FETÖ'cü çiftin 2020'deki ilk başvurusu, geçen yıl Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avukatlar Mahkemesi'nce kabul görmemişti. KÖLNYARGITAYalt mahkemenin verdiği olumsuz kararın Almanya'daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Benzer iki dava da Hamm kentinde açılmış, yine aynı yönde karar alınmıştı. FETÖ'cü çift, Eylül 2016'da 13 yaşındaki oğulları ile birlikte Almanya'ya firar ermiş, siyasi iltica başvurusunda bulunan çifte mülteci statüsü verilmişti. Avukat çifte Türkiye'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesi ile dava açıldı.