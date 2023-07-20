Hasreti, cefayı çeken biz olduk

Avrupa ülkelerinden otomobilleriyle akın akın Türkiye yolculuğuna çıkan Türkler, SABAH'ın Sıla Yolu hizmet istasyonlarında göç anılarını anlatmayı sürdürüyor. Almanya'nın Bremenhaven kentinde yaşayan Eskişehirli Yakup Eren, "52 yıl Almanya'da nasıl da hızlı geçti hiç anlamadık. Göçün ilk yıllarda bırakın cep telefonunu, çoğumuzun evinde normal telefon yoktu. İşyerinden özel izin alıp sokaktaki telefon kulübelerine koşardık. Sıraya girer Türkiye'deki akrabalarımızın sesini duyabilmek için saatlerce beklerdik. En pahalı telefon tarifesi de en fazla yabancı nüfusa sahip Türklere göre ayarlanmıştı. Alman telekomünikasyon şirketinin kalkınmasında büyük pay sahibiyiz" dedi.