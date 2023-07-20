Konut yapımında tarihi düşüş

Konutsıkıntısı dolayısıyla her yıl 400 bin daire yapımı hedefi koyan Almanya, her geçen gün bu hedeften daha çok uzaklaşıyor. Pandemi, ardından savaşın getirdiği ekonomik kriz, sektörde malzeme fiyatlarını yükseltti. Faiz oranlarındaki artış da insanları konut alma konusunda zorlayınca sektör zora girdi. Ruhsat verilen konut sayısında ciddi düşüş yaşanmaya başlandı.Federalİstatistik Dairesi, Ocak-Mayıs 2023 döneminde ruhsat alan daire sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 gerilediğini duyurdu. Aynı dönemde müstakil evler için verilen ruhsatta yüzde 35,1, iki ailelik evlerde yüzde 53,5 ve çok aileli evlerde yüzde 26,5 gerileme oldu. 2024'te inşa edilecek daire sayısının 200 binin oldukça altında kalacağı da öngörüldü.