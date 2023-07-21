Berlin’de aslan operasyonu

Gece bir yaban domuzunu yerken cep telefonu ile görüntülenen aslan, dün Berlin'de alarma neden oldu. Dişi aslanın bir hayvanat bahçesinden kaçmadığının öğrenilmesi üzerine polis, özel komandolar, avcılar ve veterinerler seferber edildi. Helikopter ve drone havadan, polisler, avcılar ve veterinerler karadan arama yaptı. Aramada köpekler ve zırhlı arazi araçları da kullanıldıASLANIN tehlikeli olduğunu dile getiren yetkililer, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeleri yönünde uyardı ve 'Evcil hayvanlarınızı da içeriye alın' anonsu yaptı. Polis sözcüsü Daniel Keip, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan" dedi. BERLİN