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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Türkiye’ye bağlılığımızı kimse sorgulamasın

Mustafa AKBABA
Türkiye’ye bağlılığımızı kimse sorgulamasın

Avrupalı Türkler, seçim sonrası muhalif kanattan yükselen ‘Gurbetçiler Türkiye’ye gelmesin’ söylemine sert çıktı, “Kimse bizim vatan sevgimizi sorgulamasın” dedi

Otomobilleriyle Türkiye yolculuğuna çıkan ve SABAH'ın Sırbistan'daki hizmet istasyonunda mola veren Türkler, anavatana olan sevgiyi kimsenin sorgulayamayacağını ifade etti. Seçim sonrası, "Siz AK Parti'ye oy verip kaderimizle oynadınız. Türkiye'ye gelmeyin" söylemine büyük tepki gösteren Kadir Safran, "Biz Türkiye'yi çok seven, yatırımlarını Türkiye'ye yapan Türk oğlu Türk'üz. Ne demek 'Gurbetçiler Türkiye'ye gelmesinler!' Biz gurbetçi değil iş için Avrupa'ya gitmiş Türkleriz. O cennet vatan sadece Türkiye'de yaşayanların değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk'üm diyen ve bayrağına sahip çıkan herkesin" dedi.
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Türkiye’ye bağlılığımızı kimse sorgulamasın
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