Türkiye’ye bağlılığımızı kimse sorgulamasın

Otomobilleriyle Türkiye yolculuğuna çıkan ve SABAH'ın Sırbistan'daki hizmet istasyonunda mola veren Türkler, anavatana olan sevgiyi kimsenin sorgulayamayacağını ifade etti. Seçim sonrası, "Siz AK Parti'ye oy verip kaderimizle oynadınız. Türkiye'ye gelmeyin" söylemine büyük tepki gösteren Kadir Safran, "Biz Türkiye'yi çok seven, yatırımlarını Türkiye'ye yapan Türk oğlu Türk'üz. Ne demek 'Gurbetçiler Türkiye'ye gelmesinler!' Biz gurbetçi değil iş için Avrupa'ya gitmiş Türkleriz. O cennet vatan sadece Türkiye'de yaşayanların değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk'üm diyen ve bayrağına sahip çıkan herkesin" dedi.