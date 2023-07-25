Mesut Özil’e bu kez Bozkurt linci

2018 yılında düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdiği için linçe maruz kalan Mesut Özil, Almanları yine kızdırdı. Özil'in her hareketini takip eden Almanlar, Mesut Özil'in göğsüne yaptırdığı dövme nedeniyle ünlü futbolcuyu hedef tahtasına koydu.KİŞİSEL antrenörü Alper Aksaç ile sosyal medyadan dövme yaptırdığı fotoğrafı paylaşan Özil anında Almanların hedefi haline geldi. Alman basını "Özil'den skandal dövme" başlıklarıyla Özil'in ırkçı olduğunu ileri sürdü. Bozkurt simgesinin ırkçıların simgesi olduğunu yazan basın, Özil'e verilen ödüllerin bile geri alınmasını talep etti.