Robot sporlarında şampiyon Türkiye

Türk öğrenciler, "İnovasyon ve Teknoloji" dalında 23 ülke arasında düzenlenen olimpiyatlarda Dünya Şampiyonu oldu. FIRA RobotWorld Cup adı altında yapılan şampiyonaya 23 farklı ülkeden 600'ün üzerinde genç katıldı. U14, U19 ve profesyoneller kategorilerinde takımlar yeteneklerini sergiledi ve kendi geliştirdikleri robotları çeşitli disiplinlerde test ettiŞAMPİYONADA yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler sunuldu. Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri takım olarak şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye'ye birinci olarak döndü. Şampiyon öğrencilere ve Türkiye'den gelen heyete Wolfenbüttel DİTİB Camisi yöneticileri ev sahipliği yaptı.AŞAĞI Saksonya ve Bremen DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili Kadir Kızıltepe, Wolfenbüttel DİTİB Yeşil Camii Dernek Başkanı Abdulvahap User ve Başkan Yardımcısı Mustafa User, yarışma sürecinde Türkiye'den gelen yarışmacı öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere, antrenörlere ve velilere kendilerini evlerinde hissettiren DİTİB yöneticileri, öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını söyledi.ve User, "Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attınız ve bizi gururlandırdınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gelecekte de sizlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. DİTİB derneği, şampiyon takımın öğrencilerine sırt çantası ve elektronik ekipmanlardan oluşan hediyeler verdiTevfik KARA