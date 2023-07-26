Almanya’yı doğum oranı paniği sardı

ALMANYA'DA doğum oranı hızla düşmeye devam ediyor. Doğum oranı 2022'de son yılların en düşük seviyesi olan 1,46'ya geriledi. Yeni doğan bebeklerin sayısı bir önceki yıla göre 56 bin 700 azaldı. Hubert Burda Vakfı'ndan Martin Bujard, "Bu da 2021'e göre yüzde 7 daha az doğum gerçekleştiğini gösteriyor. 1,46'lık doğum oranı çok düşük. 1970'lerde bu oran 1,3 seviyesinde idi" diye konuştu.BUJARD, "Aile politikası, anaokulları ve doğum teşvikleriyle doğum oranı yükseltildi. Bu sorunu, Fransa hariç, birçok Avrupa ülkesi yaşıyor" dedi. Diğer uzmanlar, "Doğum oranı 2'ye yükselmezse, Almanya'yı kötü günler bekliyor. Yaş ortalaması 55 ile 65 arasında olacak. Demografik değişime karşı kalıcı çözümler üretilmezse, toplumda çatışmalar olabilir" yorumunu yaptı./ DÜSSELDORF