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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Hem spor yapıyor hem kedi besliyor

İbrahim TAŞ

Almanya’da emekli olduktan sonra Marmaris’e yerleşen Elisabeth Thomarsky, her sabah 40-50 kedi besliyor

BURASI CENNET GİBİ
Emekli olduktan sonra arkadaşıyla Marmaris'e geldiğini ve İçmeler'e yerleştiğini anlatan Elisabeth Thomarsky (74), "Burası cennet gibi bir yer. Artık Almanya'ya sadece Noel tatilinde çocuklarımı görmeye gidiyorum" dedi. Kedileri çok sevdiğini anlatan Thomarsky, "Her sabah bisikletimle spor yaparken sokak kedilerine yemek ve su veriyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
Thomarsky, "Kıyı şeridinde bulunan kedileri besliyorum. Bütün kedileri tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Seslendiğimde hemen yanıma gelirler. Bu sıcak havada onları da düşünmemiz gerek. Daha önce bir dernek kedi maması için destek veriyordu, ama artık vermiyor. Hepsini seve seve kendi cebimden karşılıyorum" dedi. Thomarsky, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
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Hem spor yapıyor hem kedi besliyor
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