NSU’dan Türk dostu başkana alçak tehdit

Sekizi Türk 10 kişiyi öldüren NSU adlı terör örgütünün üç cinayet işlediği Nürnberg'in Belediye Başkanı Marcus König, ırkçıların kendisine hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan, NSU ve Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı terör örgütleri imzasıyla gönderilen tehdit ve küfür dolu mektup ile aşırı sağcıların artık kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.Mektuptaki ırkçı ve insanlık düşmanı ifadeler karşısında şaşkına dönen König, "Son dönemde bu tür mektuplar arttı. Ayda bir tehdit mektubu gelmeye başladı. Mektupla ilgili suç duyurusunda bulundum" dedi. Başta Türkler olmak üzere göçmenlere yakınlığı ile bilinen Belediye Başkanı König, paylaşımına yapılan yüzlerce destek mesajı sonrası ırkçılarla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Marcus König, "Mektuptaki ırkçılık ve insanlık düşmanlığı o kadar kapsamlı ki inanamayacaksınız. Çok sayıda eleştiri mektubu aldık ama böylesini görmedim" dedi.Başkan König, kentin enerji tedarikçisi N-Ergie çalışanlarına gönderilen ve eşiyle çocuğuna dönük küfür ve tehdit içeren mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.