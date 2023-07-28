Almanya’da 2.2 milyon yoksul çocuk var

Açıklama, merkezi Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi tarafından yapıldı. Buna göre 2022 yılı sonu itibarıyla 18 yaş altı genç ve çocukların yüzde 14.8'i yoksulluk içinde yaşıyor. 2.2 milyon çocuk ve gencin yoksulluk çektiği ülkede 18-24 yaş arasında olup da fakir olan 1 milyon 550 bin genç bulunuyor. Bu yaş grubunda yer alan gençlerdeki yoksulluk oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı.Almanya'daki çocukların yüzde 14'ünün sosyal yardımla yaşadığının ortaya çıktığı araştırma, kardeşi olan çocukların fakirlik riskinin daha da büyük olduğunu gösterdi. Yapılan araştırmaya göre tek ebeveynli ve kardeşi olan çocuklar, yoksulluktan daha fazla etkileniyorlar. Bertelsmann Vakfı Uzmanı Anette Stein, "Yoksulluk çeken çocuklar bu utançla birlikte büyüyorlar. Buna ilaveten bu çocukların gelecekten beklentileri de azalıyor" dedi.Araştırma aynı zamanda en çok yoksul çocuğun Ruhr bölgesinde yaşadığını gösteriyor. Gelsenkirchen'de yoksulluk oranı yüzde 42 iken, Essen, Dortmund, Hagen, Herne ve Duisburg'da bu oran yüzde 30'un üzerinde. Bavyera'da ise çocukların durumu genel olarak daha iyi. Hatta eyaletteki bazı şehirlerde yoksulluk oranı yüzde 3'ün altında bulunuyor. Uzman Stein, gençlerin büyük bölümünün ailelerinin desteği olmadan yaşayamadıklarının altını çizdi.