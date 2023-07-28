Dil testi önerisine sert tepki

AlmanÖğretmenler Derneği, Bavyera'da hükümette olan Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) öğrenciler için zorunlu dil sınavı getirme planına karşı çıktı. Öğretmenler Derneği Başkanı Stefan Düll, "Testleri kreş çocukları dahil olmak üzere on binlerce öğrenciye dönük yapmak, çok büyük bir efor anlamına gelir" dedi.HÜKÜMETİN planına Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) de karşı çıktı. Başbakan Markus Söder'in (CSU) planına göre dil yetersizliği olan büyük öğrencilerin normal derslere devam edebilmeleri için özel bir dil sınıfına geçmeleri gerekecek. Küçük öğrenciler için de okul öncesi zorunlu bir yıl Almanca dersi verilecek.