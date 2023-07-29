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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Araba sigortasına büyük zam yolda

Cengiz PARLAYAN
Araba sigortasına büyük zam yolda

Alman Sigortalar Birliği sigorta şirketlerinin yaşanan yüksek enflasyondan dolayı 2.5 milyar euro zarar ettiğini açıklayarak, büyük bir zammın kapıda olduğunu açıkladı

HASARLARI KARŞILAMADI
Sigortalar Birliği (GDV), şirketlerin yaptığı zararın karşılanması için araç sigortası poliçelerinin zamlanacağını bildirdi. GDV Genel Müdürü Jörg Asmussen, "Bu yıl araç sahipleri otomobillerini sigortalamak için toplam 30.2 milyar euro ödedi. Ancak sigorta şirketleri doğan hasar harcamaları için 32.8 milyar ödeme yaptı. Zarar büyük" diye konuştu.



ENFLASYON TETİKLEDİ
Asmussen, "Aradaki farkın nedeni ise yüksek enflasyon. Gerek araç yedek parçaları gerekse tamirhanelerdeki işçilik ücretinin artması sözkonusu. Ayrıca koronavirüs sonrasında kazalarda kayda değer artış oldu" dedi. Bazı uzmanlar da enflasyon nedeniyle sigorta poliçelerinin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
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Araba sigortasına büyük zam yolda
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