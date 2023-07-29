Araba sigortasına büyük zam yolda

Sigortalar Birliği (GDV), şirketlerin yaptığı zararın karşılanması için araç sigortası poliçelerinin zamlanacağını bildirdi. GDV Genel Müdürü Jörg Asmussen, "Bu yıl araç sahipleri otomobillerini sigortalamak için toplam 30.2 milyar euro ödedi. Ancak sigorta şirketleri doğan hasar harcamaları için 32.8 milyar ödeme yaptı. Zarar büyük" diye konuştu."Aradaki farkın nedeni ise yüksek enflasyon. Gerek araç yedek parçaları gerekse tamirhanelerdeki işçilik ücretinin artması sözkonusu. Ayrıca koronavirüs sonrasında kazalarda kayda değer artış oldu" dedi. Bazı uzmanlar da enflasyon nedeniyle sigorta poliçelerinin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.