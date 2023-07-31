Müslümanlardan örnek dayanışma

akımların giderek güçlendiği Almanya'da Müslümanlar büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Krefeld'de 20 bin üyeli Türk ve İslam Dernekleri Birliği, sadece kentin değil, bölgenin de en önemli simgesi olan St. Johann Baptist Kilisesi'ne yardım eli uzattı. Kilise, zaruri olan geniş çaplı onarım çalışmalarını parasızlıktan dolayı yapamayınca kapandı.Onarım çalışmalarının yapılamaması nedeniyle kentin en büyük kilisesi olan St. Johann Baptist Kilisesi'nin kapısına 1 Temmuz itibariyle kilit vuruldu. Kilisede maddi imkansızlıklar nedeniyle bir aydır ibadet yapılamadığını duyan Türk ve İslam Dernekleri Birliği Başkanı Salih Tufan Ünal, durumu üye derneklerle ve şehirdeki Müslümanlarla değerlendirdi.BİRLİKkendilerine komşu olan kilisenin kurtarılması için harekete geçti ve kiliseye maddi yardımda bulunma kararı aldı. Ünal ardından kilisenin Papazı Joachim Schwarzmüller ile bir araya gelerek, kilise binasının tamiratı için bağış kampanyası başlatacaklarını müjdesini iletti. Ünal, aynı zamanda onarım çalışmaları için organizasyon desteği sözü de verdiÜNAL"Vatanımızda temsil ettiğimiz değerler açıklık, hoşgörü ve saygı. Birlik olarak üyelerimizle St. Johann Baptist Kilisesi ve cemaati ile dayanışma içindeyiz. Komşu cemaatin ayakta kalma çabalarına hayranız. Bizim için her ibadethane, aynı zamanda bizim de ibadethanemizdir ve korunmasına yardımcı olmak için yanlarındayız" diye konuştu.