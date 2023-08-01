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Giriş Tarihi: 1.8.2023

İklimcilere milyonluk dava

İbrahim TAŞ
İklimcilere milyonluk dava

Protesto gösterisi düzenlemek amacıyla 13 Temmuz’da Düsseldorf Havaalanı’nı işgal eden 9 iklim aktivisti milyonluk tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı

UÇUŞLAR İPTAL OLDU
Havaalanını işleten şirketin yanı sıra Eurowings, Condor ve TUİ gibi havayolu kuruluşları da iptal edilen seferlerden dolayı iklim aktivistlerinden tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Uçak şirketleri 13 Temmuz'daki protestodan dolayı 45 uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı.

RWE DE DAVACI
İKİ uçuş ise başka havaalanına yönlendirilmişti. İptal edilen seferlerden dolayı çok sayıda kişi mağdur olmuştu. Enerji şirketi RWE ise, Kasım 2021'de Neurath elektrik santraline giden yolları kapatan aktivistlere 1.4 milyon euroluk dava açacağını açıkladı.
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İklimcilere milyonluk dava
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