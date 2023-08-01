İklimcilere milyonluk dava

Havaalanını işleten şirketin yanı sıra Eurowings, Condor ve TUİ gibi havayolu kuruluşları da iptal edilen seferlerden dolayı iklim aktivistlerinden tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Uçak şirketleri 13 Temmuz'daki protestodan dolayı 45 uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı.uçuş ise başka havaalanına yönlendirilmişti. İptal edilen seferlerden dolayı çok sayıda kişi mağdur olmuştu. Enerji şirketi RWE ise, Kasım 2021'de Neurath elektrik santraline giden yolları kapatan aktivistlere 1.4 milyon euroluk dava açacağını açıkladı.