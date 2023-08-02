Okulların hali içler acısı

ALMAN Kalkınma Bankası'nın (KfW) yaptığı bir araştırmaya göre ülke genelinde okulların durumu hiç mi hiç iç acıcı değil. Okulların günümüz koşullarına göre eğitim verebilmesi, bakım ve onarımı için acilen 47.4 milyar euroya ihtiyaç duyuluyor.ANAOKULLARININ bakımı içinse 7.6 milyar euro gerektiği açıklanırken, toplam masrafın 55 milyarı geçeceği belirlendi. Uzmanlara göre okullardaki çalışmalar en az 7 yıl sürecek. Darboğaz ve personel sıkıntısının çalışmaların aksamasına neden olacağı bildiriliyor. Tevfik KARA