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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Türk aile ölümden döndü

Mustafa AKBABA
Türk aile ölümden döndü

Çocuklarıyla birlikte otomobiliyle Türkiye’ye doğru yola çıkan Elif Tepeli, Sırbistan’da kaza yaptı. Aracın büyük hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kaza, Sırbistan'ın Niş kenti yakınındaki Bela Palanka'da meydana geldi. Aschaffenburg kentinden çocukları İrem (14), Arda (13) ve Neşet Ertaş ile yola çıkan Elif Tepeli kazada ölümden döndü. Kazayı gören diğer araç sahipleri polise haber verdi. Kazadan Elif Tepeli ve çocukları yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

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TEPELİ, "Bulgaristan sınırına yaklaşırken aracımın ön sağ tarafından bir gürültü duydum. Yol yorgunluğu ve bir anlık panikle aracın kontrolünü kaybettim. Araç iyi ki bariyerlere çarparak durdu. Yoksa takla atıp uçuruma yuvarlanabilirdik. Bizi Allah korudu. Bize yardım eden Türklerden ve SABAH muhabiri Mustafa Akbaba'dan Allah razı olsun" dedi.
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Türk aile ölümden döndü
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