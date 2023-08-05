Niş’te feci kaza Eymen’i hayattan kopardı

KAZAgeçtiğimiz gün Niş'ten Pirot'a giden otoyolun Bancarevo köyü yakınlarında meydana geldi. Avusturya'nın Reutte kentinde yaşayan ve Uşak'a gitmek üzere Avusturya'dan yola çıkan Feda Aydın'ın (38) kullandığı RE BJK 64 plakalı otomobil, önündeki arı kovanı yüklü kamyona arkadan çarpınca, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.KAZADA ön koltukta oturan 10 yaşındaki Recep Eymen Aydın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feda Aydın (38) ve 11 yaşındaki B. Aydın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Niş Üniversitesi Kliniği'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.