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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Hükümete güven resmen dibe vurdu

Hükümete güven resmen dibe vurdu

Almanların çok büyük bölümü, federal hükümeti Almanya’nın mevcut sorunlarını çözebilecek kapasitede görmüyor

Araştırma, Civey Enstitüsü tarafından yapıldı. Yapılan ankete göre vatandaşların dörtte üçü, federal hükümetin mevcut sorunları çözebileceğine inanmıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 14'lük bir bölümü hükümetin sorunları çözebileceğini düşünüyor.

GENÇLER MEMNUN DEĞİL
Almanlar aynı zamanda ülkedeki yaşam koşullarından da hiç memnun değil. Özellikle 18-29 yaş grubundaki gençler durumdan çok şikayetçi. Vatandaşlar göç, uyum, sosyal ve sağlık politikaları ile çevre ve iklim koruma konusunda harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor. MANNHEİM
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Hükümete güven resmen dibe vurdu
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