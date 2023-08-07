Sonbaharda ilaç sıkıntısı uyarısı

Yeni bir krizin kapıda olduğu uyarısını yapan yetkililer, şimdiden tedbir alınmasını istedi. Alman doktorlar ve eczacılar, ailelerin yeni bir enfeksiyon dalgasıyla beraber en çok çocuklar için ateş düşürücü şurup ve antibiyotik tedarik etme çabası içine gireceklerini bildirdi. Pediatristler Birliği'nden (BVKJ) Thomas Fischbach, "Yeni bir dalga ve krize hazırlıklı olmalıyız" dedi.BVKJ Başkanı Fischbach, "Geçen yıl ateş düşürücü, antibiyotik ve kanser ilaçlarının tedariği konusunda ebeveynler çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Elbette bu konuda çocukların önceliği var. Bu yüzden ateş düşürücü ve öksürük şurupları yeterince depolanmalıdır. Alınan önlemler yeterli değil. Bu depolamayla kış mevsimini geçirmek mümkün değil" diye konuştu.